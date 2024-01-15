Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

В Днепре показали, как выглядит Монастырский остров, скованный морозами и снегом.

В департаменте парков и рекреаций показали, как выглядит Монастырский остров зимой. К летним пейзажам с песочком и голубыми волнами все уже привыкли, а покрытыми белым пушистым одеялом эти земли мы видим редко.

Днепровский Чикаго он таков.

Если не учитывать дома, которые виднеются вблизи горизонта, можно подумать, что фото снято где-то на станции Вернадского в Антарктиде.

Даже скованный льдом Днепр привлекает птиц.

Зимний пляж выглядит необычно.

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