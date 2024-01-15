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  • Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Сегодня 19:20
просмотров

В Днепре показали, как выглядит Монастырский остров, скованный морозами и снегом.

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

В департаменте парков и рекреаций показали, как выглядит Монастырский остров зимой. К летним пейзажам с песочком и голубыми волнами все уже привыкли, а покрытыми белым пушистым одеялом эти земли мы видим редко.

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Днепровский Чикаго он таков.

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Если не учитывать дома, которые виднеются вблизи горизонта, можно подумать, что фото снято где-то на станции Вернадского в Антарктиде.

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Даже скованный льдом Днепр привлекает птиц.

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

Зимний пляж выглядит необычно.

Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)

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Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)Українська Новости Днепра про Днепряне показали, как выглядит Монастырский остров в арктическом плену (ФОТО)Русский

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