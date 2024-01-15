Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

У Дніпрі показали, як виглядає Монастирський острів скутий морозами та снігом.

У департаменті парків та рекреацій показали, як виглядає Монастирський острів взимку. До літніх пейзажів з пісочком та блакитними хвилями всі вже звикли, а вкритими білою пухнастою ковдрою ці землі ми бачимо рідко.

Дніпровський Чикаго він такий.

Якщо не зважати на будинки, які видніються поблизу горизонту, можна подумати, що фото відзняте десь на станції Вернадського в Антарктиді.

Навіть скутий кригою Дніпро приваблює птахів.

Зимовий пляж виглядає незвично.

Читайте також:

Українська

Автор: