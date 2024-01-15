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  • Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Сьогодні 19:20
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У Дніпрі показали, як виглядає Монастирський острів скутий морозами та снігом.

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

У департаменті парків та рекреацій показали, як виглядає Монастирський острів взимку. До літніх пейзажів з пісочком та блакитними хвилями всі вже звикли, а вкритими білою пухнастою ковдрою ці землі ми бачимо рідко. 

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Дніпровський Чикаго він такий. 

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Якщо не зважати на будинки, які видніються поблизу горизонту, можна подумати, що фото відзняте десь на станції Вернадського в Антарктиді. 

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Навіть скутий кригою Дніпро приваблює птахів. 

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

Зимовий пляж виглядає незвично.

Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)

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Новости Днепра про Дніпряни показали, як виглядає Монастирський острів у арктичному полоні (ФОТО)Українська

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