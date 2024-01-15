З’явився перелік локацій, куди можна здати ялинку в Дніпрі в 2024 році

У Дніпрі опублікували перелік локацій, куди можна здати свою ялинку.

Переважна більшість мешканців міста просто виносить ялинки на вулицю. Ми вже писали про тисячі гривень викинутих на смітник. Проте це не найекологічніший спосіб позбутися дерева.

Як повідомили в департаменті екологічної політики ДМР, при розкладанні звичайна двометрова ялинка виділяє близько 16 кг вуглекислого газу. Це близько 160 паперових стаканчиків.

Ялинку замість смітника можна принести в один із пунктів збору, де дерево подрібнять і використають повторно або для мульчування, або для компосту.

Шукайте найближчий пункт здачі:

САМАРСЬКИЙ РАЙОН

Вул. 20-річчя Перемоги, 7

Вул. Карагандинська, 9А

Вул. Енергетиків, 7

Вул. Вознюка, 3Б

Вул. Електрична, 19

Вул. Семафорна, 20

Вул. Семафорна, 38

Вул. Івана Багряного, 7

АНД РАЙОН

Шосе Донецьке, 15

Вул. Висоцького, 4

Вул. Шолохова,7

Вул. Решетилівська, 20

Вул. Калинова, 83

Пров. Крушельницької, 1

Вул. Богомаза, 188

Пров. Мануйлівський, 75

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН

Просп. Слобожанський, 78

Просп. Миру, 47

Просп. Петра Калнишевського, 5

Просп. Петра Калнишевського, 17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

ж/м Тополя-1, буд. 15

ж/м Тополя-2, буд. 40, 41

ж/м Тополя-3, буд. 12

Шосе Запорізьке, 4, 48

Просп. Гагаріна, 96, 98

Просп. Богдана Хмельницького, 131

Вул. Олександра Кониського, 17

Вул. Січових Стрільців, 89

Вул. Вознесенська, 36

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН

Вул. Леоніда Стромцова, 4, 6

Вул. Січеславська Набережна, 10

просп. Олександра Поля, 82

Просп. Лесі Українки, 31

СОБОРНИЙ РАЙОН

Просп. Героїв, 46

Просп. Героїв, 11 під. 2

Просп. Героїв, 21

Просп. Героїв, 37

Вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10

Пров. Екіпажний, 3

Вул. Дмитра Донцова, 2

Просп. Дмитра Яворницького, 45А

Вул. Січеславська Набережна, 39

Просп. Гагаріна, 177

НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН

Вул. Савкіна, 2

Вул. Метробудівська, 3

Пров. Парусний, 13

Площа Новокодацька, 7

Вул. Данили Галицького, 22

На перетині вул. Віктора Троценка з вул. Каменською

Вул. Данили Галицького, 27

Вул. Каменська, 34

Вул. Караваєва, 48

На перетині вул. Новоорловська з вул.

Повітрофлотська

ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН

Вул. Кедріна, 60

Вул. Національної Гвардії, 17

Просп. Богдана Хмельницького, 28

Просп. Богдана Хмельницького, 34

Вул. Кленова, 1

Просп. Нігояна, 43

Вул. Павла Чубинського, 2

Вул. Надії Алексєєнко, 30

Вул. Янгеля ,13

Вул. Титова, 1, 16

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