З’явився перелік локацій, куди можна здати ялинку в Дніпрі в 2024 році

Переважна більшість мешканців міста просто виносить ялинки на вулицю. Ми вже писали про тисячі гривень викинутих на смітник. Проте це не найекологічніший спосіб позбутися дерева.
Як повідомили в департаменті екологічної політики ДМР, при розкладанні звичайна двометрова ялинка виділяє близько 16 кг вуглекислого газу. Це близько 160 паперових стаканчиків.
Ялинку замість смітника можна принести в один із пунктів збору, де дерево подрібнять і використають повторно або для мульчування, або для компосту.
Шукайте найближчий пункт здачі:
Вул. 20-річчя Перемоги, 7
Вул. Карагандинська, 9А
Вул. Енергетиків, 7
Вул. Вознюка, 3Б
Вул. Електрична, 19
Вул. Семафорна, 20
Вул. Семафорна, 38
Вул. Івана Багряного, 7
Шосе Донецьке, 15
Вул. Висоцького, 4
Вул. Шолохова,7
Вул. Решетилівська, 20
Вул. Калинова, 83
Пров. Крушельницької, 1
Вул. Богомаза, 188
Пров. Мануйлівський, 75
Просп. Слобожанський, 78
Просп. Миру, 47
Просп. Петра Калнишевського, 5
Просп. Петра Калнишевського, 17
ж/м Тополя-1, буд. 15
ж/м Тополя-2, буд. 40, 41
ж/м Тополя-3, буд. 12
Шосе Запорізьке, 4, 48
Просп. Гагаріна, 96, 98
Просп. Богдана Хмельницького, 131
Вул. Олександра Кониського, 17
Вул. Січових Стрільців, 89
Вул. Вознесенська, 36
Вул. Леоніда Стромцова, 4, 6
Вул. Січеславська Набережна, 10
просп. Олександра Поля, 82
Просп. Лесі Українки, 31
Просп. Героїв, 46
Просп. Героїв, 11 під. 2
Просп. Героїв, 21
Просп. Героїв, 37
Вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10
Пров. Екіпажний, 3
Вул. Дмитра Донцова, 2
Просп. Дмитра Яворницького, 45А
Вул. Січеславська Набережна, 39
Просп. Гагаріна, 177
Вул. Савкіна, 2
Вул. Метробудівська, 3
Пров. Парусний, 13
Площа Новокодацька, 7
Вул. Данили Галицького, 22
На перетині вул. Віктора Троценка з вул. Каменською
Вул. Данили Галицького, 27
Вул. Каменська, 34
Вул. Караваєва, 48
На перетині вул. Новоорловська з вул.
Повітрофлотська
Вул. Кедріна, 60
Вул. Національної Гвардії, 17
Просп. Богдана Хмельницького, 28
Просп. Богдана Хмельницького, 34
Вул. Кленова, 1
Просп. Нігояна, 43
Вул. Павла Чубинського, 2
Вул. Надії Алексєєнко, 30
Вул. Янгеля ,13
Вул. Титова, 1, 16
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