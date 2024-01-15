У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували “українське” подвір’я: плетений тин, колодязь та гніздо з лелеками (ФОТО)

Дуже гарно!

У Дніпрі на житловому масиві Лівобережний-3 мешканці облаштували своє подвір’я в українському стилі.

Фото опублікували у ФБ-спільноті “Файне місто Дніпро”.

Так, дніпряни поставили плетений тин та зробили колодязь.

Та навіть змайстрували гніздо, де “оселилися” прекрасні лелеки.

Колись історик Дмитро Яворницький писав про дивовижне прагнення українців прикрашати свої оселі і подвір’я. Минуло півтора століття, а традиція лишилася, – йдеться у підписі під фото.

Містяни в захваті від такого креативу:

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