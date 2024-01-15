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  • У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували “українське” подвір’я: плетений тин, колодязь та гніздо з лелеками (ФОТО)

У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували “українське” подвір’я: плетений тин, колодязь та гніздо з лелеками (ФОТО)

Сьогодні 16:59
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Дуже гарно!

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували

У Дніпрі на житловому масиві Лівобережний-3 мешканці облаштували своє подвір’я в українському стилі.

Фото опублікували у ФБ-спільноті “Файне місто Дніпро”.

Так, дніпряни поставили плетений тин та зробили колодязь.

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували

Та навіть змайстрували гніздо, де “оселилися” прекрасні лелеки.

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували

Колись історик Дмитро Яворницький писав про дивовижне прагнення українців прикрашати свої оселі і подвір’я. Минуло півтора століття, а традиція лишилася, – йдеться у підписі під фото.

Містяни в захваті від такого креативу:

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували

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Новости Днепра про У Дніпрі на одному із житломасивів облаштували Українська

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