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Торкнеться багатьох, дніпряни готуйтеся: цього тижня Землю сколихне потужна магнітна буря

Сьогодні 09:00
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У метеочутливих людей може погіршитися самопочуття.

Новости Днепра про Торкнеться багатьох, дніпряни готуйтеся: цього тижня Землю сколихне потужна магнітна буря

Вчені постійно спостерігають за Сонцем і намагаються заздалегідь спрогнозувати дні, коли наша зірка проявить підвищену активність. У такі дати на Землі можуть виникати магнітні бурі, які впливають на роботу систем зв’язку, а також можуть погіршувати самопочуття метеозалежних людей.

Потужна магнітна буря очікується вже цього тижня – у неділю, 21 січня. Зазначимо, наступна сильна буря сколихне землю вже 27 січня.

Як магнітні бурі впливають на людину

Їхній вплив на здоров’я дуже індивідуальний для кожної людини. На негативні симптоми магнітної бурі найчастіше скаржаться власники хронічних хвороб, вагітні жінки і люди похилого віку. У такі дні найчастіше можуть виникати:

  • головний біль;
  • запаморочення, потемніння в очах;
  • підвищення тиску;
  • висока температура;
  • сильна загальна слабкість;
  • біль у м’язах і суглобах;
  • ломота кісток;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися

Щоб магнітні бурі принесли мінімальну шкоду здоров’ю, дотримуйтеся таких правил:

  1. Відмовтеся від смажених і гострих страв, а також фастфуду. Додайте в свій раціон більше овочів, фруктів, зелені, горіхів і риби.
  2. Переконайтеся, що ви споживаєте щонайменше 1,5 літра рідини на день. Пийте воду з мінералами та електролітами. Пийте менше кави, алкоголю і енергетичних напоїв, менше паліть.
  3. Збільште фізичну активність. Проводьте більше часу на свіжому повітрі і частіше ходіть пішки.
  4. Не забувайте регулярно провітрювати кімнату, особливо перед сном.
  5. Присвячуйте час хобі і приємним заняттям, спілкуйтеся з домашніми улюбленцями. Це допоможе знизити рівень стресу.
  6. Уникайте стресових ситуацій і конфліктів, постарайтеся відволіктися від негативних думок.
  7. Підтримуйте режим сну, на добу спіть не менше 7 годин.

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Новости Днепра про Торкнеться багатьох, дніпряни готуйтеся: цього тижня Землю сколихне потужна магнітна буряУкраїнська

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