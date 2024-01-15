Дерево для объятий и позитивный вайб: где в Днепре самый добрый двор

Похоже, самые добрые люди живут в этом дворике на ж/м Тополь.

Жители многоэтажки на жилмассиве Тополь в Днепре решили обустроить для себя довольно интересный дворик. Об этом говорится на Facebook-странице «Тополь 1-2-3 Шевченковский район».

На ж/м Тополь жители одного из домов создали во дворе хороший уголок с деревом для объятий, где царит положительный вайб.

Как говорится на табличке, которую повесили рядом, волшебное дерево это Гледичия Трехколючковая – растение из Южной Америки высотой 20-40 метров. Характерная особенность этого дерева – колючки, достигающие длины до 10 см.

«Дерево относится к сортам с положительной энергией, обнимайте и получите заряд здоровья» — написано на табличке у уникальной локации.

Кроме дерева, на территории дворика есть украинский плетеный плетень, украшенный разрисованными баночками, забор с тарелками в петриковском стиле и еще несколько милых атрибутов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре на ж/м Левобережном жители многоэтажки обустроили украинский дворик.

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