Дерево для объятий и позитивный вайб: где в Днепре самый добрый двор

Жители многоэтажки на жилмассиве Тополь в Днепре решили обустроить для себя довольно интересный дворик. Об этом говорится на Facebook-странице «Тополь 1-2-3 Шевченковский район».
На ж/м Тополь жители одного из домов создали во дворе хороший уголок с деревом для объятий, где царит положительный вайб.
Как говорится на табличке, которую повесили рядом, волшебное дерево это Гледичия Трехколючковая – растение из Южной Америки высотой 20-40 метров. Характерная особенность этого дерева – колючки, достигающие длины до 10 см.
«Дерево относится к сортам с положительной энергией, обнимайте и получите заряд здоровья» — написано на табличке у уникальной локации.
Кроме дерева, на территории дворика есть украинский плетеный плетень, украшенный разрисованными баночками, забор с тарелками в петриковском стиле и еще несколько милых атрибутов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре на ж/м Левобережном жители многоэтажки обустроили украинский дворик.
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