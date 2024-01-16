В одном из районов Днепра под автомобилем обнаружили предмет, похожий на взрывчатку: комментарий полиции

Одним из главных факторов при расчете пенсии является страховой стаж. Начисляют его работающему только если он получает «официальную» зарплату, а работодатель платит за него налоги в Пенсионный фонд Украины. Если средства не были уплачены – этот период не учитывается.

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