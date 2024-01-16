В одном из районов Днепра под автомобилем обнаружили предмет, похожий на взрывчатку: комментарий полиции

Сегодня, 16 января, в Чечеловском районе под автомобилем обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. На место вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что информация о взрывчатке не подтвердилась.
Указанная информация зафиксирована полицейскими отделения полиции №6 Днепровского районного управления полиции. Продолжается проверка, – добавили в полиции.
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