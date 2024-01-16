В одному із районів Дніпра під автомобілем виявили предмет, схожий на вибухівку: коментар поліції

Триває перевірка.

Сьогодні, 16 січня, в Чечелівському районі під автомобілем виявили предмет, схожий на вибухівку. На місце викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що інформація щодо вибухівки не підтвердилась.

Вказана інформація зафіксована поліцейськими відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції. Триває перевірка, – додали у поліції.

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