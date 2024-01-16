В Днепре на Левобережном неизвестные бросают яд для животных во дворах: есть первые жертвы

Жители Левобережного-3 жалуются на догхантеров, разбросавших по улице яд для собак.
Одна из собачек после прогулки на улице вдруг почувствовала себя плохо. Хозяйка предположила, что ее любимец наелся яда, оставленного во дворе.
В субботу вечером мою собаку через полчаса после прогулки спасали ветеринары местной клиники. Нам повезло – мы вовремя успели, прошли курс лечения. Спасибо персоналу, который остался после конца рабочего дня, — рассказала Елена, чья собака пострадала от догхантеров.
Женщина предупреждает других владельцев собак об опасности. Яд разбросали по всему Левобережному-3.
Заметим, это не первый раз, когда в Днепре травят животных. Ранее жертвой догхантеров стал пес на ж/м Северный. Днепряне отмечают, что вредное вещество действует не сразу – а спустя какое-то время.
До этого на ж/м Красный камень яд за два часа «свалил» 70-килограммового алабая. После прогулки хозяйка вместе с собакой пошла домой, она поела, а через пол часа начались конвульсии и судороги. В этот раз животное спасти не удалось.
Читайте также:
Автор:
Это уже второе голосование, которое "провалили" депутаты.
Продолжается проверка.
Аналитики Национального агентства предотвращения коррупции обнародовали статистику, указывающую на увеличение…
Важная информация!
Это уже второе голосование, которое "провалили" депутаты.
Одним из главных факторов при расчете пенсии является страховой стаж. Начисляют его работающему только если он получает «официальную» зарплату, а работодатель платит за него налоги в Пенсионный фонд Украины. Если средства не были уплачены – этот период не учитывается.
Продолжается проверка.
Госаудитслужба обнаружила ряд нарушений в Новомосковске.
Аналитики Национального агентства предотвращения коррупции обнародовали статистику, указывающую на увеличение количества людей, не пригодных к военной службе по результатам ВКЛ.
Важная информация!
У метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие.
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
В Днепре продажа поддельного табака и алкоголя.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!