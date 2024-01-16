В Днепре на Левобережном неизвестные бросают яд для животных во дворах: есть первые жертвы

В Днепре снова участились случаи отравления домашних животных.

Жители Левобережного-3 жалуются на догхантеров, разбросавших по улице яд для собак.

Одна из собачек после прогулки на улице вдруг почувствовала себя плохо. Хозяйка предположила, что ее любимец наелся яда, оставленного во дворе.

В субботу вечером мою собаку через полчаса после прогулки спасали ветеринары местной клиники. Нам повезло – мы вовремя успели, прошли курс лечения. Спасибо персоналу, который остался после конца рабочего дня, — рассказала Елена, чья собака пострадала от догхантеров.

Женщина предупреждает других владельцев собак об опасности. Яд разбросали по всему Левобережному-3.

Заметим, это не первый раз, когда в Днепре травят животных. Ранее жертвой догхантеров стал пес на ж/м Северный. Днепряне отмечают, что вредное вещество действует не сразу – а спустя какое-то время.

До этого на ж/м Красный камень яд за два часа «свалил» 70-килограммового алабая. После прогулки хозяйка вместе с собакой пошла домой, она поела, а через пол часа начались конвульсии и судороги. В этот раз животное спасти не удалось.

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