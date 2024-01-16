У Дніпрі на Лівобережному невідомі кидають отруту для тварин у дворах: є перші жертви

У Дніпрі знову почастішали випадки отруєння домашніх тварин.

Мешканці Лівобережного-3 скаржаться на догхантерів, які порозкидували по вулиці отруту для собак.

Один із песиків після прогулянки на вулиці раптом відчув себе зле. Господарка припустила, що її улюбленець наївся отрути, яку залишили у дворі.

У суботу ввечері мою собаку через пів години після прогулянки рятували ветеринари місцевої клініки. Нам пощастило – ми вчасно встигли, пройшли курс лікування. Дякуємо персоналу, який залишився після кінця робочого дня, – розповіла Олена, чия собака постраждала від догхантерів.

Жінка попереджає інших власників собак про небезпеку. Отруту розкидали по всьому Лівобережному-3.

Зауважимо, це не вперше, коли у Дніпрі труять тварин. Раніше жертвою догхантерів став пес на ж/м Північний. Дніпряни зазначають, що шкідлива речовина діє не відразу – а через певний час.

До цього на ж/м Червоний камінь отрута за дві години “звалила” 70-кілограмового алабая. Після прогулянки господарка разом з собакою пішли додому, він поїв, а через пів години почались конвульсії та судоми. Цього разу тварину врятувати не вдалося.

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