Важливо: у Дніпрі сьогодні всі трамваї та тролейбуси змінили розклад руху

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі через погіршення погодних умов трамвайні та тролейбусні маршрути працюють за оперативним розкладом, тобто з відхиленнями від графіків.
Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.
Крім того, маршрутка №34 продовжує курсувати в об’їзд по вул. Титова (причина – проведення аварійних робіт КП «Дніпроводоканал» на вул. Будівельників).
Враховуйте це під час планування поїздок містом!
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