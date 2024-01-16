Важливо: у Дніпрі сьогодні всі трамваї та тролейбуси змінили розклад руху

Важлива інформація!

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі через погіршення погодних умов трамвайні та тролейбусні маршрути працюють за оперативним розкладом, тобто з відхиленнями від графіків.

Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури.

Крім того, маршрутка №34 продовжує курсувати в об’їзд по вул. Титова (причина – проведення аварійних робіт КП «Дніпроводоканал» на вул. Будівельників).

Враховуйте це під час планування поїздок містом!

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