Поблизу Бахмуту загинув бойовий медик з Дніпропетровщини

На Бахмутському напрямку загинув Євген Погрібний.

Про це повідомили в Криворіжській районній державній адміністрації.

Євген Погрібний захищав Україну від російських загарбників на Бахмутському напрямку. Загинув бойовий медик поблизу Бахмуту.

Євген родом з села Тихий Став на Криворіжжі. Воїну було 35 років.

Сильний духом, мужній та вірний країні та бойовим побратимам, Євген був справжнім патріотом, щирою людиною, сильним воїном, який до останнього подиху, жертвуючи власним життям, виборював мир для своєї вільної України», – йдеться у повідомленні.

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