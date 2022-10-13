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Поблизу Бахмуту загинув бойовий медик з Дніпропетровщини 

Сьогодні 15:20
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На Бахмутському напрямку загинув Євген Погрібний.

Новости Днепра про Поблизу Бахмуту загинув бойовий медик з Дніпропетровщини 

Про це повідомили в Криворіжській районній державній адміністрації. 

Євген Погрібний захищав Україну від російських загарбників на Бахмутському напрямку. Загинув бойовий медик поблизу Бахмуту.

Євген родом з села Тихий Став на Криворіжжі. Воїну було 35 років.

Сильний духом, мужній та вірний країні та бойовим побратимам, Євген був справжнім патріотом, щирою людиною, сильним воїном, який до останнього подиху, жертвуючи власним життям, виборював мир для своєї вільної України», – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Поблизу Бахмуту загинув бойовий медик з Дніпропетровщини Українська

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