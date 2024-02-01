На Дніпропетровщині 48-річна жінка загинула під колесами електровоза

Трагедія сталася у Кам'янському районі.

У вівторок, 30 січня, поблизу станції Верхівцеве у Кам’янському районі 48-річна жінка потрапила під колеса електровоза. На жаль, від отриманих травм вона померла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, жінка перебігала колію та потрапила під колеса потяга.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

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