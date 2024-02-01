На Дніпропетровщині 48-річна жінка загинула під колесами електровоза - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині 48-річна жінка загинула під колесами електровоза
просмотров
Сегодня 07:00

Трагедія сталася у Кам'янському районі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 48-річна жінка загинула під колесами електровоза

У вівторок, 30 січня, поблизу станції Верхівцеве у Кам’янському районі 48-річна жінка потрапила під колеса електровоза. На жаль, від отриманих травм вона померла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, жінка перебігала колію та потрапила під колеса потяга.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 48-річна жінка загинула під колесами електровозаУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки: з’явилися перші подробиці
Новини Дніпра
Вчера 14:38
У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки: з’явилися перші подробиці

Поліцейські проводять слідчі дії.

12-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою
Новини Дніпра
Вчера 13:42
12-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою

29 січня у Дніпрі зникла 12-річна дівчинка.

У Києві затримали мешканця Дніпропетровщини, який понад 15 років переховувався від слідства
Новини Дніпра
Вчера 09:26
У Києві затримали мешканця Дніпропетровщини, який понад 15 років переховувався від слідства

Понад 15 років тому у Кам'янському 56-річний чоловік викрав автівку.

Уночі пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку
Новини Дніпра
Вчера 08:19
Уночі пішла з дому: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку

Потрібна ваша допомога!