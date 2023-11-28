У Дніпрі активізувалися догхантери: отрута за дві години “звалила” 70-кілограмового алабая

На Парусі в Дніпрі активізувалися догхантери. Про це повідомила пані Кристина, чий улюбленець помер через розкидану на масиві отруту. Жінка стверджує, що повністю здоровий пес “згас” буквально за дві години.
Знову почалось отруєння собак! Сьогодні загинула частина родини, собака моєї дитини, на ім’я Бой, породи алабай, 3,5роки. Здоровий пес в прямому та переносному значенні, за 70 кг ваги, – розповідає жінка.
Закінчилося все смертю, болісною, все це не передати словами. 1-2 години і здорового пса не стало, – розповідає жінка.
Під час прогулянки зі своїм улюбленцем варто завжди тримати його на повідці, навіть якщо це перевірена територія, де немає загроз. Собаки, які залишилися без нагляду, можуть знайти заховані для них “закладки” з отрутою. На жаль, поки що немає ефективної протидії догхантерам, адже вони діють анонімно та піймати їх буде важко.
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