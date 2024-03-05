У Дніпрі на озері ж/м Лівобережний оселилося поважне гусяче сімейство (ФОТО)

Днями жителі Лівобережного помітили, що на озері Курячому з’явилися нові жителі. Сімейка поважних гусей оселилася біля водойми.
А на озері з’явилось поважне гусяче сімейство, – пише Olga Serbovka
Трьох поважних птахів помітили неподалік від берега. Авторці допису вдалося сфотографувати пернатих, які відпочивали на воді.
Птахи зовсім не бояться чужинців, тому досить близько підпускають до себе людей. Як давно гуси мешкають на озері – невідомо. Помітили їх кілька днів тому.
Нагадаємо, раніше на озері Курячому посеред морозів помітили сімейку білих лебедів.
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