У Дніпрі на озері ж/м Лівобережний оселилося поважне гусяче сімейство (ФОТО)

На озері Курячому оселилася родина гусей.

Днями жителі Лівобережного помітили, що на озері Курячому з’явилися нові жителі. Сімейка поважних гусей оселилася біля водойми.

А на озері з’явилось поважне гусяче сімейство, – пише Olga Serbovka

Трьох поважних птахів помітили неподалік від берега. Авторці допису вдалося сфотографувати пернатих, які відпочивали на воді.

Птахи зовсім не бояться чужинців, тому досить близько підпускають до себе людей. Як давно гуси мешкають на озері – невідомо. Помітили їх кілька днів тому.

Нагадаємо, раніше на озері Курячому посеред морозів помітили сімейку білих лебедів.

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