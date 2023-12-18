Плавають в озері попри тонкий лід: у Дніпрі на зимівлю масово залишилися лебеді та чаплі

У Дніпрі на зимівлю залишилися птахи, які мали відлетіти у теплі краї

Зими стають все теплішими, і все частіше перелітні птахи вирішують залишитися зимувати в нашому регіоні. Таку картину вже не перший рік можна спостерігати на різних локаціях Дніпра та області.

Так, жителі АНД району з подивом відзначили, що вперше за довгу історію спостережень озеро Куряче, що тут розташоване, залишилося взимку щедро населене пернатими. Тут ніколи не бачили так багато зимуючих лебедів, чапель, качок, про що повідомила Ірина Іваниця:

«Что-то сломалось-сбилось не только в мире людей? На озере тонкой коркой первый ледок, а утки, цапли и лебеди до сих пор не улетели».

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