ГУР показало унікальні кадри знищення корабля “Сєрґей Котов” (ВІДЕО)

У ГУР показали, як топили "Сєрґея Котова".

Зранку 5 березня стало відомо, що українські військові атакували “Сєрґея Котова” – патрульний корабель Чорноморського флоту РФ.

У Головному управлінні розвідки повідомили, що внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження “Котова” відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.

Згодом ГУР опублікувало відео знищення корабля.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, остаточна доля екіпажу корабля не відома. Точно є загиблі, але на жаль, є й виживші. На сушу поблизу після затоплення викликали щонайменше 10 “швидких”, тож росіяни проводили рятувальну операцію.

Як зазначив Юсов, це не вперше, коли ГУР атакувало цей корабель. Були спроби минулого року, але тоді судно росіянам вдалося відремонтувати. Цього ж разу можна говорити про те, що “Сєрґей Котов” більш не “воскресне”.

В українській розвідці зазначили, що росіяни планували розмістити на кораблі зенітні-ракетні комплекси, але ГУР їм завадило це зробити.

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