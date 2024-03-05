ГУР показало уникальные кадры уничтожения корабля «Сергей Котов» (ВИДЕО)

В ГУР показали, как топили "Сергея Котова".

Утром 5 марта стало известно, что украинские военные атаковали «Сергея Котова» – патрульный корабль Черноморского флота РФ.

В Главном управлении разведки сообщили, что в результате удара морскими дронами «Magura V5» российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов. Огненное поражение «Котова» произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Впоследствии ГУР опубликовало видео уничтожение корабля.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, окончательная судьба экипажа корабля неизвестна. Точно есть погибшие, но, к сожалению, есть и выжившие. На сушу вблизи после затопления вызвали по меньшей мере 10 «скорых», поэтому известно, что россияне проводили спасательную операцию.

Как отметил Юсов, это не в первый раз, когда ГУР атаковало этот корабль. Были попытки в прошлом году, но тогда судно россиянам удалось отремонтировать. На этот раз можно говорить о том, что «Сергей Котов» больше не «воскреснет».

В украинской разведке отметили, что россияне планировали разместить на корабле зенитно-ракетные комплексы, но ГУР им помешало это сделать.

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