На Донеччині ворог безпілотником атакував рятувальників: двоє загинули, ще троє – поранені

Учора, 4 березня, під час гасіння пожежі в Краматорському районі Донецької області рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.
Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.
На жаль, двоє рятувальників – Олег Мартиненко та Богдан Равлик – загинули. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє – отримали поранення.
У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег, – зазначив Клименко.
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