У ГУР підтвердили знищення ворожого корабля «сєрґєй котов»: його вартість близько 65 млн доларів

Корабель було знищено неподалік Керченської протоки.

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф «cєрґєй котов».

Про це офіційно повідомили у Головному управлінні розвідки.

Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проекту 22160 «сєрґєй котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження «котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки, – зазначили у ГУР.

Про долю екіпажу поки нічого невідомо.

Зазначимо, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ГУР підтвердили підрив залізничного моста на росії: рух поїздів паралізовано.

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