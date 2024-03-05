У ГУР підтвердили знищення ворожого корабля «сєрґєй котов»: його вартість близько 65 млн доларів

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф «cєрґєй котов».
Про це офіційно повідомили у Головному управлінні розвідки.
Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проекту 22160 «сєрґєй котов» зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження «котова» відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки, – зазначили у ГУР.
Про долю екіпажу поки нічого невідомо.
Зазначимо, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ГУР підтвердили підрив залізничного моста на росії: рух поїздів паралізовано.
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