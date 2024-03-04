У НБУ розповіли банкноту якого номіналу в Україні підробляють найчастіше

Рівень фальшивих гривень у 2023 році залишався низьким, з 2,1 підробленими купюрами на 1 мільйон справжніх. Найпоширенішими мішенями для фальшивомонетників були банкноти 200 та 500 гривень старого зразка.
Національний банк України (НБУ) повідомляє, що рівень фальшивих банкнот в Україні залишається низьким. За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), у країнах ЄС у 2023 році рівень підробок був майже у вісім разів вище, ніж в Україні.
Найчастіше підробляли банкноти старого зразка. Більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на три номінали:
Національний банк України (НБУ) підкреслює високий рівень захисту нових банкнот гривні, випущених у 2015-2020 роках. Ці купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень значно складніше підробити, що підтверджує статистика за 2023 рік.
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