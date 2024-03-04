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У НБУ розповіли банкноту якого номіналу в Україні підробляють найчастіше

Сьогодні 20:04
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В Україні не часто підробляють гроші, але на один із номіналів шахраї звертають увагу найчастіше.

Новости Днепра про У НБУ розповіли банкноту якого номіналу в Україні підробляють найчастіше

Рівень фальшивих гривень у 2023 році залишався низьким, з 2,1 підробленими купюрами на 1 мільйон справжніх. Найпоширенішими мішенями для фальшивомонетників були банкноти 200 та 500 гривень старого зразка. 

Національний банк України (НБУ) повідомляє, що рівень фальшивих банкнот в Україні залишається низьким. За даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), у країнах ЄС у 2023 році рівень підробок був майже у вісім разів вище, ніж в Україні.

Найчастіше підробляли банкноти старого зразка. Більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на три номінали:

  • 200 грн (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);
  • 500 грн (24% та 41% відповідно);
  • 100 грн (8% та 3% відповідно).

Національний банк України (НБУ) підкреслює високий рівень захисту нових банкнот гривні, випущених у 2015-2020 роках. Ці купюри номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень значно складніше підробити, що підтверджує статистика за 2023 рік.

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Новости Днепра про У НБУ розповіли банкноту якого номіналу в Україні підробляють найчастішеУкраїнська

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