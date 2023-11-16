В Україні змінять дизайн “незручних” монет: яких саме та що з ними не так

Українці часто скаржаться на те, що деякі монети незручно використовувати.

Громадяни скаржилися, що монети номіналом одна і дві гривні схожі, через що їх часто плутають.

Дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні буде змінений для того, щоб їх було легше відрізнити. Про це заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів в інтерв’ю The Page.

За його словами, підготовку до редизайну Нацбанк розпочав у 2021 році після скарг українців на схожість цих монет.

“Ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації у країні ми повернемось до неї”, – сказав Шабан.

Він зазначив, що оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – це постійний процес для всіх центральних банків, і НБУ в цьому – не виняток.

“Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім – десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки”, – зазначив Шабан.

Він також додав, що майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством.

Нагадаємо, монети номіналом 1 і 2 грн НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року.

Після цього магазинам дозволили округляти гроші під час розрахунків.

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