Громадяни скаржилися, що монети номіналом одна і дві гривні схожі, через що їх часто плутають.
Дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні буде змінений для того, щоб їх було легше відрізнити. Про це заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів в інтерв’ю The Page.
За його словами, підготовку до редизайну Нацбанк розпочав у 2021 році після скарг українців на схожість цих монет.
“Ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації у країні ми повернемось до неї”, – сказав Шабан.
Він зазначив, що оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – це постійний процес для всіх центральних банків, і НБУ в цьому – не виняток.
“Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім – десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки”, – зазначив Шабан.
Він також додав, що майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством.
Нагадаємо, монети номіналом 1 і 2 грн НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року.
Після цього магазинам дозволили округляти гроші під час розрахунків.
Читайте також:
Це пам'ятна монета, яка до обігу не потрапить.
Важливо!
Ще є кілька днів, щоб їх обміняти!
Національний банк України скасує фіксований курс долара.