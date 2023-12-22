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  • В Україні випустили монети незвичної форми: де їх можна придбати мешканцям Дніпра

В Україні випустили монети незвичної форми: де їх можна придбати мешканцям Дніпра

Сьогодні 19:59
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До Різдва в Україні випустили монети незвичної форми.

Новости Днепра про В Україні випустили монети незвичної форми: де їх можна придбати мешканцям Дніпра

Національний банк України презентував набір пам’ятних монет “Щедрик – колядка дзвонів” у незвичайній формі. Презентацію очолили голова Нацбанку Андрій Пишний та заступник голови Місії США в Україні Роберт Нідем.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що набір із трьох срібних пам’ятних монет продовжує серію “Українська спадщина” та присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці “Щедрик” в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Презентація набору пам’ятних монет “Щедрик – колядка дзвонів” відбулася 21 грудня в Національному банку України.

Синергія і єднання двох культур – української та американської – сприяли створенню композиції, яка тепер є символом Різдва в усьому світі, – зазначив голова НБУ.

Повідомляється, що монети продаватимуть в онлайн-магазині НБУ, а також в “Укргазбанку”, “Радабанку”, “Таскомбанку” та “Приватбанку” у 2024 році. Тираж набору – до 5 тисяч штук.

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Новости Днепра про В Україні випустили монети незвичної форми: де їх можна придбати мешканцям ДніпраУкраїнська

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