В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра

К Рождеству в Украине выпустили монеты необычной формы.

Лимитированную коллекцию монет необычной формы представил Национальный банк Украины. Презентацию возглавили глава Нацбанка Андрей Пышный и заместитель главы Миссии США в Украине Роберт Нидем.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Набор «Щедрик — колядка колоколов» состоит из трех монеток, сделанных из серебра. Их выпуск приурочен к Рождеству. Это продолжение серии “Украинское наследие”.

Монетки символизируют один из национальных музыкальных символов Украины – всемирно-известную колядку “Щедрик” в обработке композитора Николая Леонтовича.

Презентация набора памятных монет «Щедрик — колядка колоколов» состоялась 21 декабря в Национальном банке Украины.

Синергия и единение двух культур – украинской и американской – способствовали созданию композиции, которая теперь является символом Рождества во всем мире, – отметил глава НБУ.

Где их купить жителям Днепра?

Сообщается, что монеты будут продавать в онлайн-магазине НБУ, а также в «Укргазбанке», «Радабанке», «Таскомбанке» и «Приватбанке» в 2024 году. Тираж набора – до 5 тысяч штук.

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