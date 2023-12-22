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  • В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра

В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра

Сегодня 19:59
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К Рождеству в Украине выпустили монеты необычной формы.

Новости Днепра про В Украине выпустили монеты необычной формы: где их можно приобрести жителям Днепра

Лимитированную коллекцию монет необычной формы представил Национальный банк Украины. Презентацию возглавили глава Нацбанка Андрей Пышный и заместитель главы Миссии США в Украине Роберт Нидем.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Набор «Щедрик — колядка колоколов» состоит из трех монеток, сделанных из серебра. Их выпуск приурочен к Рождеству. Это продолжение серии “Украинское наследие”.

Монетки символизируют один из национальных музыкальных символов Украины – всемирно-известную колядку “Щедрик” в обработке композитора Николая Леонтовича.

Презентация набора памятных монет «Щедрик — колядка колоколов» состоялась 21 декабря в Национальном банке Украины.

Синергия и единение двух культур – украинской и американской – способствовали созданию композиции, которая теперь является символом Рождества во всем мире, – отметил глава НБУ.

Где их купить жителям Днепра?

Сообщается, что монеты будут продавать в онлайн-магазине НБУ, а также в «Укргазбанке», «Радабанке», «Таскомбанке» и «Приватбанке» в 2024 году. Тираж набора – до 5 тысяч штук.

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