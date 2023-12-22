В Днепре на проспекте Хмельницкого ВАЗ сбил мужчину на переходе: полиция разыскивает свидетелей

В субботу, 25 ноября, около 18:40 на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошла авария – там водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как предварительно установили следователи, водитель легковушки двигался со стороны проезда Александра Гальченко в направлении улицы Бориса Кротова, где и сбил пешехода. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция разыскивает свидетелей ДТП. Поэтому если вы видели момент аварии или вам известна любая информация, обратитесь, пожалуйста, к следователю по номеру: (067) 479-85-04.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области водитель-нарушитель с 2% промилле алкоголя в крови пытался откупиться от полицейских.
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