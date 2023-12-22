В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна

В Днепре приют, спасших сотни животных, на грани выживания.

Мини-приют «Мы за право на жизнь» переживает сложные времена. Как отмечает его куратор Ольга Уманчик, скоро 157 животных могут остаться без еды и крыши над головой. Большие проблемы не только с котиками и песиками, которых уже спасли, но и с нуждающимися в лечении.

Сейчас есть большая потребность в корме. Почти все животные нуждаются в специальном питании, которое, к сожалению, дорогое. Кроме этого, приют имеет долг более чем в 80 тысяч гривен перед ветклиникой. Если в ближайшее время не погасить задолженность, больных четверолапых выбросят на улицу. А это десятки котиков и собачек, с переломами, тяжелыми заболеваниями и травмами.

Волонтер отметила, что вылеченных породистых животных разобрали, а дворовых забирают не охотно.

Всех неравнодушных просят перечислить несколько гривен, чтобы убежище могло продержаться еще немного. Или, если вы хотите взять к себе в семью нового пушистика, это тоже можно сделать.

Все детали можно узнать ТУТ.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: благодійна допомога для тварин притулку.

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