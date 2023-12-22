В Днепре приют, который занимается 157 животными, на грани выживания: какая помощь нужна

Мини-приют «Мы за право на жизнь» переживает сложные времена. Как отмечает его куратор Ольга Уманчик, скоро 157 животных могут остаться без еды и крыши над головой. Большие проблемы не только с котиками и песиками, которых уже спасли, но и с нуждающимися в лечении.
Сейчас есть большая потребность в корме. Почти все животные нуждаются в специальном питании, которое, к сожалению, дорогое. Кроме этого, приют имеет долг более чем в 80 тысяч гривен перед ветклиникой. Если в ближайшее время не погасить задолженность, больных четверолапых выбросят на улицу. А это десятки котиков и собачек, с переломами, тяжелыми заболеваниями и травмами.
Волонтер отметила, что вылеченных породистых животных разобрали, а дворовых забирают не охотно.
Всех неравнодушных просят перечислить несколько гривен, чтобы убежище могло продержаться еще немного. Или, если вы хотите взять к себе в семью нового пушистика, это тоже можно сделать.
Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення: благодійна допомога для тварин притулку.
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