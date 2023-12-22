«Мы и дети выжили в аду»: в Киеве российский «шахед» разрушил квартиру известного телеведущего

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве прогремело много взрывов.

Обломки вражеских беспилотников упали в Голосеевском, Дарницком и Соломенском районах, есть разрушения и двое пострадавших.

Один из «шахедов» попал в многоэтажку в Соломенском районе. В результате попадания частично разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. Разрушена и квартира известного телеведущего Андрея Ковальского. Он, жена и маленькие дети как раз были дома, чудом никто не пострадал.

Спасибо за жизнь, спасибо, что мы и дети выжили в аду. В самом аду… что не сгорели заживо под завалами, что смогли потушить пламя, что смогли. Спасибо! – написала жена телеведущего Татьяна Хитрик в ФБ.

Сейчас друзья семьи собирают им финансовую помощь. Поэтому если у вас есть возможность, можете перевести любую сумму на карту: 5375 4112 1062 3422.

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