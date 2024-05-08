Журналисты возвращаются в Раду впервые за последние 2,5 года

СМИ снова будут иметь допуск к Верховной Раде Украины в условиях действия военного положения.

Спикер Украинского Парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение, в котором утверждено Положение «Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине».

На официальном сайте Верховной Рады сообщается, что для представителей медиа созданы необходимые условия для освещения работы Парламента. Также установлены ограничения — количество журналистов не должно превышать 30 человек.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения журналистам было отказано в доступе к Верховной Раде, а также запрещены трансляции заседания Парламента.

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