В Павлограде админ тг-канала атаковал коктейлями Молотова вход в здание мэрии: что известно

В Павлограде на Днепропетровщине мужчина атаковал здание мэрии.

Житель Павлограда забросал коктейлями Молотова здание мэрии. Инцидент произошел в ночь на 21 мая, говорится в решении Павлоградского горрайонного суда.

Житель города атаковал здание Павлоградского исполкома, чтобы «привлечь внимание общественности к борьбе с коррупцией, и недостаточности расходов на ВСУ». Известно, что нападающим был основатель местного телеграм-канала.

Как выяснили стражи порядка, мужчина купил средство для разжигания твердого топлива и средство на основе бензина, чтобы затем создать воспалительную смесь у себя дома. В ночь на 21 мая павлоградец пришел в здание мэрии и бросил бутылку с коктейлем Молотова в дверь админсооружения.

Впоследствии мужчина получил телефон, чтобы снять момент попадания второй бутылки с зажигательной смесью, которую он также бросил в дверь мэрии. На месте загорелся небольшой пожар.

После этого мужчина скрылся с места пожара, но впоследствии его задержали правоохранители.

Во время суда адвокат павлоградца объяснил, что мужчина искренне раскаивается, а также добровольно дал показания следователю, не отрицает хулиганских действий, но не хотел нанести никому вреда, поэтому совершил такие действия ночью во время комендантского часа, когда никого на улице нет.

Горожанин в суде рассказал, что хотел привлечь внимание к своему телеграм-каналу и теме борьбы с коррупцией, недостаточностью расходов на ВСУ.

Судьи применили к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на срок до 24 июля 2024 года включительно.

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