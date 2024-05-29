В Днепре в музее восстановили уникальную мозаику, поврежденную из-за обстрела

Уникальную мозаику из стены здания АТП 11262, которое пострадало от российского ракетного удара, в 2022 году восстановили в музее «Машины времени». Благодаря современным технологиям, ее воспроизвели в электронном виде и получили цифровые изображения. Из них могут сделать магниты, баннеры и другие сувениры.
Об этом сообщил директор Технического музея «Машины времени» Михаил Прудников на своей странице в Facebook.
Он отметил, что помогла воспроизвести мозаику искусствовед и художница (Helga Hela).
Теперь плитку покажут на выставке «История Победы». Там также представят и другие артефакты, появившиеся в результате ракетных обстрелов в Днепре.
Напомним, ранее мы писали, что в музей в Днепре передали лодку «Крым», возле которой недавно попала ракета.
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