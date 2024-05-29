На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд

О достижении сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
В области на втором фестивале «Стратегии Несокрушимых» провели самую массовую игру в шахматы: к соревнованию одновременно присоединилось 648 участников.
Такие события важны. Они ободряют и поощряют не останавливаться. Несмотря на войну развиваться, добиваться целей. А шахматы еще и учат мыслить стратегически. Просчитывать все на несколько шагов вперед. Нужно умение, которое пригодится в жизни, – написал госслужащий.
Также известно, что большую часть участников составили дети.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина – лидер по уровню налоговых поступлений в местные бюджеты.
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