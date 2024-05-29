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  • На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд

На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд

Сегодня 13:36
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Днепропетровская область установила национальный рекорд по игре в шахматы.

Новости Днепра про На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд

О достижении сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В области на втором фестивале «Стратегии Несокрушимых» провели самую массовую игру в шахматы: к соревнованию одновременно присоединилось 648 участников.

Такие события важны. Они ободряют и поощряют не останавливаться. Несмотря на войну развиваться, добиваться целей. А шахматы еще и учат мыслить стратегически. Просчитывать все на несколько шагов вперед. Нужно умение, которое пригодится в жизни, – написал госслужащий.

Также известно, что большую часть участников составили дети.

Новости Днепра про На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд Новости Днепра про На Днепропетровщине более 600 человек одновременно играли в шахматы, чтобы установить рекорд

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровщина – лидер по уровню налоговых поступлений в местные бюджеты.

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