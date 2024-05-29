Колеи, соединяющие Киев с Днепром, капитально отремонтируют

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) передало АО «Укрзализныця» первую партию из 25 тыс. тонн рельсов. Их используют для капитального ремонта путей 1520 мм. В частности, восстановят основные магистрали на направлениях Киев – Днепр, Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Ужгород.
Об этом сообщили в пресс-службе АО «Укрзализныця».
Сертификат на рельсы вручил главе АО «Укрзализныця» Евгению Лященку Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в рамках «Программы экстренного восстановления».
«Сегодня от имени Правительства Японии рады передать Укрзализныци 25 тыс. тонн высококачественных рельсов японского производства. Это эквивалентно 190 км железнодорожного пути. Эти ресурсы закуплены и отправлены через JICA для укрепления устойчивости железнодорожной сети Украины, чтобы в дальнейшем способствовать восстановлению и экономическому росту благодаря увеличению потока людей и грузов”, – отметил Мацуда Кунинори.
В АО «Укрзализныця» добавили, что первая партия рельсов уже прибыла и отгружена на станции Мостиская. Все 25 тыс. тонн рельсов поступят в Украину до конца 2024 года.
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