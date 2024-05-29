Зачем подростки в Днепре носять кошачьи ушки и хвосты и что это значит: культура фурри, тери и квадробика

В Днепре на улицах можно увидеть людей у которых на голове надет ободок с ушками, имитирующими кошачьи, или сзади торчит небольшой хвост, имитирующий хвост домашнего питомца, некоторые и вовсе ходят в костюмах разных животных. Также можно увидеть школьников, которые как будто пытаются передвигаться на руках и ногах, словно животное на четырех конечностях, при этом у некоторых из них на лице может быть маска кота или другого домашнего питомца. В первом случае – это новая субкультура, во втором- новый вид спорта.

Журналисты dnepr.info узнали более детально о новой субкультуре среди подростков и новом виде спорта, а также о мифах об этих новых детских увлечениях.

Субкультура «фури»: кошачьи ушки и костюмы зверей

Субкультура «фури» набирает оборотов в Украине. Суть ее в том, что люди (это не обязательно подростки, школьники, многие поклонники этой субкультуры уже окончили университеты) идентифицируют себя как животных, надевают украшения в форме ушек, хвостов или мягкие плюшевые костюмы зверей, собираются в группы и иногда гуляют по улице.

«Фурри» объединяет поклонников антропоморфных животных, которых можно увидеть по телевизору или в кинотеатре. Чаще всего это могут быть герои анимационных фильмов, которые похожи на людей, ходят на двух ногах, носят одежду, но не только они.

Поклонники «фурри» одеваются как зверьки считая этого персонажа своим альтер-эго, используя его для игр. Таким образом они дают выход своему творческому началу, для них это своего рода хобби, творчество и отдых. Они собираются компаниями, смотрят и обговаривают комиксы и фильмы с героями – антропоморфными животными. При этом, они не идентифицируют себя с животными. В мире субкультура «фурри» известна и популярна уже более 20 лет, в Украине до недавнего времени «фурри» не имели такой популярности, как сейчас.

Самые популярные герои в субкультуре «фурри» — это лисы, собаки, волки, большие кошки, драконы, скунсы, выдры, кролики и лошади. Наименее популярные – летучие мыши, олени. А слово, которыми они себя называют «фурри» в переводе означает меховой костюм (имеется в виду костюм того или иного зверька).

Чтобы показать «принадлежность» к фурри вовсе не обязательно одевать меховой костюм полностью, достаточно ушек или хвоста.

Кто такие «тери»

Субкультуру часто путают с другой культурой – «териан», их еще называют «тери», «териантропы». Они также не считают себя животным, воспринимают себя как человека, но если для «фурри» их костюм – это творчество, то для «тери» их поведение и костюм – это самоидентификация. Представители этой культуры отождествляют себя с хищными зверями. В некоторых случаях они занимаются квадробикой, чтобы больше быть похожим на выбранное для идентификации животное, могут общаться между собой посредством рычания и шипения.

Что такое квадробика

Квадробику можно назвать новым видом спорта — это бег или перемещение на четырех конечностях. В квадробике задействованы не только ноги, а и руки. Задействовав их поклонники данного неофициального вида спорта ходят, бегают, прыгают рысью и в высоту. Это помогает развить силу и выносливость, укрепить мышцы, улучшить гибкость, но квадробика сильно влияет на суставы, а перемещение таким непривычным для человеческого тела способом повышает риск получения травмы.

Основателем квадробики можно назвать японца Кеничи Ито. По его словам, он в детстве увидел, как передвигается обезьяна с и того времени каждый день тренировался передвигаться как животное. Он установил мировой рекорд Гиннеса как самый быстрый бегун на четвереньках на дистанции 100 метров. На то, чтобы наловчиться так двигаться у Ито ушло 8 лет.

Ито уже успел разработать пять различных стилей передвижения на четырех конечностях. Ролики с квадробикой очень популярны в интернете, а для поклонников данного вида спорта в сети можно найти большое количество аксессуаров – в основном это маски и «хвосты» разных животных: рыси, лисы, кота.

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