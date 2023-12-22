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  • “Ми і діти вижили в пеклі”: у Києві російський “шахед” зруйнував квартиру відомого телеведучого

“Ми і діти вижили в пеклі”: у Києві російський “шахед” зруйнував квартиру відомого телеведучого

Сьогодні 15:26
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Сьогодні вночі російські окупати атакувати столицю України дронами-камікадзе. У Києві пролунало багато вибухів.

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Уламки ворожих безпілотників упали в Голосіївському, Дарницькому та Соломʼянському районах, є руйнування та двоє постраждалих.

Один із “шахедів” влучив у багатоповерхівку у Солом’янському районі. Унаслідок влучання частково зруйновні несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Зруйнована і квартира відомого телеведучого Андрія Ковальського. Він, дружина та маленькі діти якраз були вдома, дивом ніхто не постраждав.

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Боже, дякую за життя, дякую, що ми і діти вижили в пеклі. В самому пеклі… що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полумʼя, що змогли. Дякую! – написала дружина телеведучого Тетяна Хитрик у ФБ.

Зараз друзі родини збирають їм фінансову допомогу. Тому якщо у вас є можливість, можете переказати будь-яка суму на картку: 5375 4112 1062 3422.

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