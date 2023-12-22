Мешканцям Дніпра надходять смс нібито від “Київстар”: вимагають борг

Після кібератаки на "Київстар" у мережі побільшало шахраїв.

Так, багатьом українцям, зокрема мешканцям Дніпра, приходять сумнівні повідомлення нібито від “Київстар”. У них вказано, що абонент має сплатити якусь заборгованість за договором від оператора. У самому смс є посилання, за яким треба перейти, щоб ознайомитися з детальною інформацією щодо самого боргу.

Крім того, у мережі все частіше з’являються дописи, що “Київстар” нібито планує виплатити своїм абонентам певну суму грошей – для цього також треба перейти за сумнівним посиланням.

У компанії відзначили, що вони не розсилають абонентам повідомлення подібного характеру. Усю інформацію щодо тарифу та компенсацій можна отримати лише на офіційних ресурсах “Київстар”.

Зловмисники хочуть отримати ваші персональні дані та гроші, спекулюючи на ситуації з хакерською атакою. Ми наголошуємо: правдива інформація щодо компенсацій надається тільки на наших офіційних ресурсах; якщо ви натрапили на повідомлення, нібито від нашого імені, де хтось обіцяє грошові виплати (50-100-500 грн і так далі) — це шахраї; ніколи не переходьте за посиланнями, що розміщені не на офіційних майданчиках компанії; інформуючи про компенсацію, ми не розсилаємо жодних нагадувань про борги абонентів. Такі повідомлення чи листи — це фішинг, до якого причетні шахраї. Будьте обачними та дотримуйтесь правил кібербезпеки, – йдеться у повідомленні.

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