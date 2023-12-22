Вийшли з дому та зникли безвісти: у Дніпрі поліція розшукує двох 12-річних дівчат

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У Дніпрі поліція розшукує 12-річних Марину Смердову та Поліну Шечкову.

Відомо, що 22 грудня близько 8:00 дівчата вийшли з дому в Індустріальному районі міста та зникли безвісти.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети Марини Смердової: зріст 160 см, худорлявої статури, темне коротке волосся. Була одягнена в довгу чорну куртку та шапку чорного кольору.

Прикмети Поліни Шечкової: довге волосся. Була одягнена: чорна куртка з білими написами, коричнева кепка.

Якщо ви бачили дівчат чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 096 884 83 94 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 80-річного дідуся: має татуювання на пальці та кульгає на праву ногу.

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