Від 25 тис грн і більше: на продажі яких монет можна заробити у Дніпрі

Щодня у Дніпрі продають та купують тисячі незвичайних речей. Серед лотів, виставлених на інтернет-майданчики аукціонів, не тільки ті, що можна купити за гроші, а й самі гроші в тому чи іншому вигляді. Продають як паперові, так і гроші із золота.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки в Дніпрі власники рідкісних монет і купюр хочуть виручити за свої гроші.

За 42,4 тис грн у Дніпрі продають монету у тисячу шилінгів 1994 року. Монету було виготовлено на австрійському монетному дворі. Зберігається вона у спеціальній капсулі. Сама монета складається з 13 грамів золота 986 проби і 24 грами срібла 900 проби.

47,5 тис грн у Дніпрі хочуть виручити за золоту монету «20 доларів», виготовлену в Канаді 1987 року. Автор оголошення зазначає, що у складі монети золото 999 проби.

За монету номіналом 20 копійок, яка була виготовлена 1933 року з напівреверсом і в хорошому стані її власник хоче отримати 50 тис грн.

Один із найдорожчих лотів на інтернет-майданчику – купюра 500 грн із дзеркальним номером. Її власник оцінив купюру у 266,6 тис. грн.

У нумерології число 888 вважається символом гармонії, збалансованості та підтримки з боку вищих сил. Для тих, хто вірить у цифри у Дніпрі, продають купюру номіналом у 200 грн із цим цифровим поєднанням. Отримати за неї хочуть 88,8 тис. грн.

За 93 тис грн у Дніпрі продають медаль НАТО. Автор оголошення каже, що монета в ідеальному стані, а отримані гроші підуть на добрі справи.

Стару монету номіналом 3 копійки 1986 року випуску у Дніпрі продають за 29,9 тис грн. Автор оголошення стверджує, що монета «в ідеальному стані, блищить як нова, з рідким гуртом і лише в Україні».

За рідкісну купюру номіналом 2 долари у Дніпрі хочуть виручити 25 тис грн. Купюра була виготовлена у 1928 році. Як заявляє автор, по центру купюри намальовано 2 двійки та на банкноті є щасливе число – сума справа дорівнює сумі чисел ліворуч.

За 39 тис грн у Дніпрі продають 10 гривень «Пектораль». Монета випущена у 2019 році. Зберігається у капсулі.

Золоту монету «4 дукати» 1915 року випуску у Дніпрі продають за 27,5 тис грн. Проба золота 986.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: