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  • У Дніпрі на проспекті Хмельницького ВАЗ збив чоловіка на переході: поліція розшукує свідків

У Дніпрі на проспекті Хмельницького ВАЗ збив чоловіка на переході: поліція розшукує свідків

Сьогодні 12:16
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького ВАЗ збив чоловіка на переході: поліція розшукує свідків

У суботу, 25 листопада, близько 18:40 на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася аварія – там водій автомобіля ВАЗ 2106 збив 54-річного чоловіка, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Як попередньо встановили слідчі, водій легковика рухався зі сторони проїзду Олександра Гальченка у напрямку вулиці Бориса Кротова, де й збив пішохода. У результаті аварії чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зараз поліція розшукує свідків ДТП. Тому якщо ви бачили момент аварії чи вам відома будь-яка інформація, зверніться, будь ласка, до слідчого за номером: (067) 479-85-04.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького ВАЗ збив чоловіка на переході: поліція розшукує свідків

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині водій-порушник з 2% проміле алкоголю у крові намагався відкупитися від поліцейських.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Хмельницького ВАЗ збив чоловіка на переході: поліція розшукує свідківУкраїнська

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