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В Україні хочуть ввести нові ліміти на банківські перекази під час війни

Сьогодні 18:21
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В Україні можуть запровадити ліміти на банківські перекази.

Новости Днепра про В Україні хочуть ввести нові ліміти на банківські перекази під час війни

Це зроблять, аби боротися з міскодінгом – зміною призначення платежів для уникнення оподаткування. 

Нові обмеження впровадять на час війни. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав на своїй сторінці в Telegram.

Над цим працюють в НБУ разом з профільним комітетом Ради. Зокрема, внесуть зміни до закону про платіжні послуги. Посилять вимоги до розміну власного капіталу надавачів платіжних послуг. А для того, аби відбити бажання уникати податків, збільшать розміри штрафів для порушників законів про діяльність на платіжному ринку.

Що хочуть впровадити:

  • обмежать здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів
  • поставлять ліміти на суми трансакцій, їх кількості тощо
  • встановлять граничні суми готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування

За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства, – написав Гетманцев.

Наразі банки можуть заблокувати картку за підозрілі перекази, допоки людина не надасть документи, які пояснять такі фінансові дії. Зокрема, прийти з перевіркою можуть через великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази.

Особливу увагу зараз звертають на такі операції:

  • зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;
  • операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
  • транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Нові ліміти та обмеження поки що не озвучували. 

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Новости Днепра про В Україні хочуть ввести нові ліміти на банківські перекази під час війниУкраїнська

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