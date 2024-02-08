В Україні хочуть ввести нові ліміти на банківські перекази під час війни

Це зроблять, аби боротися з міскодінгом – зміною призначення платежів для уникнення оподаткування.
Нові обмеження впровадять на час війни. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав на своїй сторінці в Telegram.
Над цим працюють в НБУ разом з профільним комітетом Ради. Зокрема, внесуть зміни до закону про платіжні послуги. Посилять вимоги до розміну власного капіталу надавачів платіжних послуг. А для того, аби відбити бажання уникати податків, збільшать розміри штрафів для порушників законів про діяльність на платіжному ринку.
Що хочуть впровадити:
За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства, – написав Гетманцев.
Наразі банки можуть заблокувати картку за підозрілі перекази, допоки людина не надасть документи, які пояснять такі фінансові дії. Зокрема, прийти з перевіркою можуть через великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази.
Особливу увагу зараз звертають на такі операції:
Нові ліміти та обмеження поки що не озвучували.
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