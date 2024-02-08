В Україні хочуть ввести нові ліміти на банківські перекази під час війни

В Україні можуть запровадити ліміти на банківські перекази.

Це зроблять, аби боротися з міскодінгом – зміною призначення платежів для уникнення оподаткування.

Нові обмеження впровадять на час війни. Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев написав на своїй сторінці в Telegram.

Над цим працюють в НБУ разом з профільним комітетом Ради. Зокрема, внесуть зміни до закону про платіжні послуги. Посилять вимоги до розміну власного капіталу надавачів платіжних послуг. А для того, аби відбити бажання уникати податків, збільшать розміри штрафів для порушників законів про діяльність на платіжному ринку.

Що хочуть впровадити:

обмежать здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів

поставлять ліміти на суми трансакцій, їх кількості тощо

встановлять граничні суми готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування

За результатами розгляду питання надав доручення відповідному підкомітету щодо підготовки разом з НБУ необхідних змін до законодавства, – написав Гетманцев.

Наразі банки можуть заблокувати картку за підозрілі перекази, допоки людина не надасть документи, які пояснять такі фінансові дії. Зокрема, прийти з перевіркою можуть через великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази.

Особливу увагу зараз звертають на такі операції:

зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;

великі онлайн-покупки, особливо вночі; отримання великої суми на картку та її виведення готівкою;

операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;

транзакції на суму 400 тис. грн і більше тощо.

Нові ліміти та обмеження поки що не озвучували.

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