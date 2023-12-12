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За цю одну гривню готові віддати 5 тисяч: як виглядають цінні монети

Сьогодні 21:58
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За деякі досить рідкісні монети номіналом 1 гривня можуть заплатити в 5 тисяч раз більше.

Новости Днепра про За цю одну гривню готові віддати 5 тисяч: як виглядають цінні монети

Тираж 1-гривневої монети 2001 року випуску становив 100 мільйонів штук. Вони досі в обігу, а деякі із них можуть бути унікальними та вартувати у 5 тисяч разів більше. 

Ціна такої монети залежить від різновиду штампа та стану монети. Нумізмати запевнюють, що є сім різновидів монетки цього номіналу. Найрідкіснішим вважається та, яка має гладкий гурт. Щоб визначити вид монетки необхідно перш за все виміряти відстань між крайніми остями.

У звичайної монети – 18,7 мм, а у рідкісної на чотири менше – 18,3 мм.

Новости Днепра про За цю одну гривню готові віддати 5 тисяч: як виглядають цінні монети

Варто пам’ятати, що лінійки у всіх різні, тому і розмір рисунка відрізнятиметься. Краще зіставити параметри з кількома гривнями цього року випуску. 

Ціна гривневої монети

  • 1АДг – гладкий гурт до 5 000 грн
  • 1АД1,аверс 18,7 мм – 1 грн
  • 1АД2, аверс 18,7 мм – 1 грн
  • 1АД3, аверс 18,7 мм – 1 грн
  • 2АД2, аверс 18,3 мм: 50 – 120 грн
  • 2АД3, аверс 18,3 мм: 18 – 50 грн
  • 2АЕ3, аверс 18,3 мм, реверс 22,3 мм: 400 – 800 грн

Найдорожча гривнева монета має такий вигляд: 

Новости Днепра про За цю одну гривню готові віддати 5 тисяч: як виглядають цінні монети

Варто зауважити, що цю монету часто намагаються підробили, спилявши рифлені краї. Перевіряйте параметри монети: в оригінала вага 6,8 грама, діаметр 26 мм.

Непогані гроші можна заробити, якщо віднайти монетку, яка має менший рисунок реверса. Ціна 400 – 800 грн.

Як відрізнити:

  • відстань між крайніми остями 18,3 мм
  • розмір рисунка реверса 22,3 мм
  • на гурті тонкі букви та цифри;

Новости Днепра про За цю одну гривню готові віддати 5 тисяч: як виглядають цінні монети

Збагрити колекціонерам рідкісну монетку можна на інтернет аукціонах Віоліті або форумі “Монети ІТК”. Втім треба довести, що вона унікальна та вартує витрачених на неї грошей. 

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Новости Днепра про За цю одну гривню готові віддати 5 тисяч: як виглядають цінні монетиУкраїнська

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