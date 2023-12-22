У Дніпрі притулок, який опікується 157 тваринами, на межі виживання: яка допомога потрібна

У Дніпрі притулок, який врятував сотні тварин, на межі виживання.

Мініпритулок “Ми за право на життя” переживає складні часи. Як зазначає його кураторка Ольга Уманчик, скоро 157 тварин можуть залишитися без їжі та даху над головою. Великі проблеми не тільки зі котиками та песиками, яких вже врятували, а й з тими, які потребують лікування.

Наразі є велика потреба у кормі. Майже всі тварини потребують спеціального харчування, яке на жаль є дорогим. Крім цього, притулок має борг у понад 80 тисяч гривень перед ветклінікою. Якщо найближчим часом не погасити заборгованість, хворих чотирилапих викинуть на вулицю. А це десятки котиків та песиків, з переломами, важкими захворюваннями та травмами.

Волонтерка зазначила, що вилікуваних породистих тварин розібрали, а дворових забирають не охоче.

Усіх небайдужих просять перерахувати кілька гривень, щоб притулок міг протриматися ще трохи. Або ж, якщо ви хочете взяти до себе в родину нового пухнастика, це теж можна зробити.

Усі деталі можна дізнатися ТУТ.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: благодійна допомога для тварин притулку.

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