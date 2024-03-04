В НБУ рассказали банкноту какого номинала в Украине подрабатывают чаще всего

Уровень фальшивых гривен в 2023 году оставался низким с 2,1 поддельными купюрами на 1 миллион настоящих. Самыми распространенными мишенями для фальшивомонетчиков были банкноты 200 и 500 гривен старого образца.
Национальный банк Украины (НБУ) сообщает, что уровень фальшивых банкнот в Украине остается низким. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в странах ЕС в 2023 году уровень подделок был почти в восемь раз выше, чем в Украине.
Чаще подделывали банкноты старого образца. Большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на три номинала:
Национальный банк Украины (НБУ) подчеркивает высокий уровень защиты новых банкнот гривны, выпущенных в 2015-2020 годах. Эти купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен гораздо сложнее подделать, что подтверждает статистика за 2023 год.
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