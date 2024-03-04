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В НБУ рассказали банкноту какого номинала в Украине подрабатывают чаще всего

Сегодня 20:04
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В Украине не часто подделывают деньги, но на один из номиналов мошенники обращают внимание чаще всего.

Новости Днепра про В НБУ рассказали банкноту какого номинала в Украине подрабатывают чаще всего

Уровень фальшивых гривен в 2023 году оставался низким с 2,1 поддельными купюрами на 1 миллион настоящих. Самыми распространенными мишенями для фальшивомонетчиков были банкноты 200 и 500 гривен старого образца.

Национальный банк Украины (НБУ) сообщает, что уровень фальшивых банкнот в Украине остается низким. По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), в странах ЕС в 2023 году уровень подделок был почти в восемь раз выше, чем в Украине.

Чаще подделывали банкноты старого образца. Большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на три номинала:

  • 200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);
  • 500 грн (24% и 41% соответственно);
  • 100 грн (8% и 3% соответственно).

Национальный банк Украины (НБУ) подчеркивает высокий уровень защиты новых банкнот гривны, выпущенных в 2015-2020 годах. Эти купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен гораздо сложнее подделать, что подтверждает статистика за 2023 год.

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