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  • В Украине изменят дизайн «неудобных» монет: каких именно и что с ними не так

В Украине изменят дизайн «неудобных» монет: каких именно и что с ними не так

Сегодня 06:52
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Украинцы часто жалуются, что некоторые монеты неудобно использовать.

Новости Днепра про В Украине изменят дизайн

Это касается новых монет номиналом 1 и 2 гривны, которые появились пять лет назад. Украинцы жалуются, что они очень похожи, потому их часто путают. Особенно пенсионеры, которые не с первого раза могут рассмотреть цифры, изображенные на деньгах.

Как заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, дизайн неудобных монет будет изменен. Правда, придется ждать окончания войны, когда на это смогут выделить финансирование.

Разработку нового дизайна начали еще в 2021 году после жалоб граждан на схожесть монет. В НБУ успели провести фокус-группы и обсудить возможный концепт, но после начала полномасштабной войны проект был поставлен на паузу.

Шабан заметил, что редизайн монет – обычная практика. Этот процесс должен происходить раз в семь или десять лет, и не только для эстетической составляющей, но и для повышения защищенности денег.

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