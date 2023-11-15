В Кривом Роге водитель троллейбуса попал в скандал, потому что не опустил пандус для пассажира: наказали ли его

В Кривом Роге разбирались с водителем автобуса, который не откинул пандус для пассажира на коляске.

Конфликт между водителем и пассажиром произошел в Кривом Роге в сентябре. По словам мужчины, тот не подъехал вплотную к остановке, не опустил пандус и никак не помог заехать в салон, хотя должен это делать согласно регламенту перевозок.

Об этом сообщили на Facebook-странице ОО «Движение без границ».

Пассажир обратился в управление коммунального предприятия «Городской троллейбус» с жалобой. Недавно стало известно, что к водителю троллейбуса применили дисциплинарные меры. Ему вынесли выговор и лишили 100% премии, которая составляет 2800 гривен.

Как пояснил водитель КП «Городской троллейбус», в транспорте была неисправна кнопка для снижения кузова, поэтому он не смог опустить пандус. Коммунальщики извинились перед пассажиром.

В то же время представители ОО «Движение без границ» утверждают, что это не первый раз, когда в Кривом Роге возникают проблемы с проездом пассажиров на коляске. Напомним, в марте стало известно о скандале между водителем и мужчиной на коляске, которого марштручик сначала отказался пускать в салон, потом все же помог заехать внутрь автобуса, но параллельно обругал, а в конце поездки едва не травмировал.

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