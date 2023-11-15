В Кривом Роге водитель троллейбуса попал в скандал, потому что не опустил пандус для пассажира: наказали ли его

Конфликт между водителем и пассажиром произошел в Кривом Роге в сентябре. По словам мужчины, тот не подъехал вплотную к остановке, не опустил пандус и никак не помог заехать в салон, хотя должен это делать согласно регламенту перевозок.
Об этом сообщили на Facebook-странице ОО «Движение без границ».
Пассажир обратился в управление коммунального предприятия «Городской троллейбус» с жалобой. Недавно стало известно, что к водителю троллейбуса применили дисциплинарные меры. Ему вынесли выговор и лишили 100% премии, которая составляет 2800 гривен.
Как пояснил водитель КП «Городской троллейбус», в транспорте была неисправна кнопка для снижения кузова, поэтому он не смог опустить пандус. Коммунальщики извинились перед пассажиром.
В то же время представители ОО «Движение без границ» утверждают, что это не первый раз, когда в Кривом Роге возникают проблемы с проездом пассажиров на коляске. Напомним, в марте стало известно о скандале между водителем и мужчиной на коляске, которого марштручик сначала отказался пускать в салон, потом все же помог заехать внутрь автобуса, но параллельно обругал, а в конце поездки едва не травмировал.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге мужчина в съемной квартире обустроил нарколабораторию для…
Вынесли приговор бывшему заместителю председателя Широковского поселкового совета в Днепропетровской…
Злоумышленника задержали.
В Украине изменили стоимость платных номерных знаков.
Сегодня в Украине начался Рождественский пост. Длится он 40 дней и состоит из трех этапов. В этом году пост начался на 13 дней раньше «принятого», ведь с начала сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Таким образом…
В Кривом Роге мужчина в съемной квартире обустроил нарколабораторию для изготовления метамфетамина.
Вынесли приговор бывшему заместителю председателя Широковского поселкового совета в Днепропетровской области, который взял 7 тысяч долларов взятки.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!
Еще один старинный дом в Днепре окончательно исчез с лица города. Находился он на Успенской площади. Многие жители Днепра помнят его как детские ясли-садик. Сносить здание начали еще в начале месяца, а сегодня то, что от него осталось – пару…
На место происшествия вызвали медиков и полицейских.
В Днепре заметили убийцу медоносных пчел.
Присмотритесь внимательно к фото!
Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.
В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!