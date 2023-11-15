На Днепропетровщине Volkswagen «нанизался» на отбойник: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Вчера, 14 ноября, в Кривом Роге произошла ужасная авария – водитель автомобиля Volkswagen Touran не справился с управлением и врезался в отбойник.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Автомобиль буквально «нанизался» на отбойник.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров – мужчина и женщина. Их медики госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать следователи.

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