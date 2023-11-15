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У Кривому Розі водій тролейбуса втрапив у скандал, бо не відкинув пандус для пасажира на візку: чи покарали його

Сьогодні 13:43
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У Кривому Розі розбиралися з водієм автобуса, який не відкинув пандус для пасажира на візку.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса втрапив у скандал, бо не відкинув пандус для пасажира на візку: чи покарали його

Конфлікт між водієм та пасажиром трапився в Кривому Розі у вересні. За словами чоловіка, керманич не під’їхав впритул до зупинки, не опустив пандус та ніяк не допоміг заїхати до салону, хоча має це робити згідно з регламентом перевезень. 

Про це повідомили на Facebook-сторінці ГО “Рух без меж”.

Пасажир звернувся до управління комунального підприємства “Міський тролейбус” зі скаргою. Нещодавно стало відомо, що до керманича тролейбуса застосували дисциплінарні міри. Йому винесли догану та позбавили 100% премії, яка становить 2800 гривень.

Як пояснив водій КП “Міський тролейбус”, в транспорті була несправною кнопка для зниження кузова, тому керманич не зміг опустити пандус. Комунальники перепросили перед пасажиром. 

Водночас представники ГО “Рух без меж” стверджують, що це не вперше, коли в Кривому Розі виникають проблеми з проїздом пасажирів не візку. Нагадаємо, у березні стало відомо про скандал між водієм та чоловіком на візку, якого керманич спочатку відмовився пускати в салон, потім все ж допоміг заїхати всередину автобуса, але паралельно облаяв, а в кінці поїздки ледь не травмував.

Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса втрапив у скандал, бо не відкинув пандус для пасажира на візку: чи покарали його

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Новости Днепра про У Кривому Розі водій тролейбуса втрапив у скандал, бо не відкинув пандус для пасажира на візку: чи покарали йогоУкраїнська

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