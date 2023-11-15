Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: что известно

Россияне ударили по Кривому Рогу ракетами. Последствия уточняются. Главное – без потерь.
Об этом сообщили Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, и Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.
Кроме того, оккупанты дважды за ночь обстреляли Никопольщину. Агрессор бил из тяжелой артиллерии по районному центру и Марганецкой громаде. Люди не пострадали.
Под утро враг атаковал Никополь двумя дронами-камикадзе. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Последствия уточняются.
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