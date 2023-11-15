Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс

Объединенную платежку получат жители Днепропетровщины.

Клиенты Днепропетровского и Днепровского филиала «Газсети» получат одну бумажную квитанцию вместо привычных двух. На такой шаг компания пошла, чтобы сэкономить ресурсы и для удобства потребителей.

Правда, платить все равно нужно по разным реквизитам — поставщику газа и газораспределительной компании, ведь это две разные услуги.

Все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные о вариантах передачи показаний и оплаты собрали в одном месте. Сумма за распределение газа остается постоянной и индивидуальной для каждого потребителя.

Реквизиты Днепропетровского филиала «Газсети» – компания обслуживает потребителей на Днепропетровщине, кроме жителей Днепра, Днепровского района и Кривого Рога.

ЕГРПОУ 45261177

АО «Сбербанк»

IBAN: UA023054820000026034300545066

Реквизиты Днепровского филиала «Газсети» – для жителей Днепра и района.

ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»

код ЕГРПОУ 45087207

п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»

(для бытовых потребителей)

п/с UA513054820000026038300034216 в АО «Ощадбанк»

(для потребителей, не являющихся бытовыми)

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