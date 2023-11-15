Жители Днепра и области получат объединенную платежку за газ, но есть нюанс

Клиенты Днепропетровского и Днепровского филиала «Газсети» получат одну бумажную квитанцию вместо привычных двух. На такой шаг компания пошла, чтобы сэкономить ресурсы и для удобства потребителей.
Правда, платить все равно нужно по разным реквизитам — поставщику газа и газораспределительной компании, ведь это две разные услуги.
Все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные о вариантах передачи показаний и оплаты собрали в одном месте. Сумма за распределение газа остается постоянной и индивидуальной для каждого потребителя.
Реквизиты Днепропетровского филиала «Газсети» – компания обслуживает потребителей на Днепропетровщине, кроме жителей Днепра, Днепровского района и Кривого Рога.
ЕГРПОУ 45261177
АО «Сбербанк»
IBAN: UA023054820000026034300545066
Реквизиты Днепровского филиала «Газсети» – для жителей Днепра и района.
ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»
код ЕГРПОУ 45087207
п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»
(для бытовых потребителей)
п/с UA513054820000026038300034216 в АО «Ощадбанк»
(для потребителей, не являющихся бытовыми)
Читайте также:
Автор:
Присмотритесь внимательно к фото!
В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.
В Днепре на этой неделе можно ожидать первый снег.
В Днепре языковой скандал набирает обороты.
Присмотритесь внимательно к фото!
В Днепре произойдут масштабные изменение в работе транспорта.
Появился новый законопроект, в котором предлагают отсрочку еще нескольким категориям мужчин.
Злоумышленника задержали.
Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!
Ночью в Днепропетровской области было громко.
Нужна ваша помощь!
Захватите с собой зонт!
В Днепре на этой неделе можно ожидать первый снег.
На дне Каховского водохранилища археологи обнаружили "мусульманскую Атлантиду"
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!