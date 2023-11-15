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  • Мешканці Дніпра та області отримають об’єднану платіжку за газ, але є нюанс

Мешканці Дніпра та області отримають об’єднану платіжку за газ, але є нюанс

Сьогодні 11:47
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Об'єднану платіжку отримають мешканці Дніпропетровщини.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра та області отримають об'єднану платіжку за газ, але є нюанс

Клієнті Дніпропетровської та Дніпровської філії “Газмережі” отримають одну паперову квитанцію, замість звичних двох. На такий крок компанія пішла, щоб заощадити ресурси і задля зручності споживачів.

Щоправда, платити все одно треба за різними реквізитами – постачальнику газу та газорозподільчій компанії, адже це дві різні послуги. 

Усі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати зібрали в одному місці. Сума за розподіл газу залишається незмінною та індивідуальною для кожного споживача.

Реквізити Дніпропетровської філії “Газмережі” – компанія обслуговує споживачів на Дніпропетровщині, окрім мешканців Дніпра, Дніпровського району та Кривого Рогу. 

ЄДРПОУ 45261177
АТ “ОЩАДБАНК”
IBAN: UA023054820000026034300545066

Реквізити Дніпровської філії “Газмережі” – для мешканців Дніпра та району. 

ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
код ЄДРПОУ 45087207
п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»
(для побутових споживачів)
п/р UA513054820000026038300034216 в АТ «Ощадбанк»
(для споживачів, що не є побутовими)

 

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