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В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно

Сегодня 19:24
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В Госпотребслужбе назвали неблагополучные населенные пункты по состоянию на 1 ноября.

Новости Днепра про В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно

Управление Госпотребслужбы, которое отвечает за безопасность пищевых продуктов и контролирует сферу животноводства, опубликовали список неблагополучных пунктов на начало ноября. Это те территории, где были обнаружены опасные заболевания у животных. Некоторые из них представляют угрозу и для человека.

В частности на ж/м Игрень есть случай бешенства крупного рогатого скота.

Трихинеллез диких свиней

  • охотничьи угодья Синельниковского района.

Трихинеллез лис

  • охотничьи угодья Каменского района

Бешенство животных

собак:

  • с. Подгавриловка Синельниковского района
  • с. Андреевка Синельниковского района

кошек:

  • г. Новомосковск Новомосковского района;
  • с. Новожитомир Криворожского района;
  • с. Александровка Днепровского района;
  • с. Петриковка Днепровского района;
  • с. Добропасово Синельниковского района;
  • с. Дерезуватка Синельниковского района;
  • с. Ивановка Межевская с/с Синельниковского района;
  • с. Новохорошевское Синельниковского района

лисы:

  • г. Терновка Павлоградского района;
  • пгт Гвардейское Новомосковского района (очистные сооружения)

Крупного рогатого скота:

  • г. Днепр ж/м «Игрень»;
  • с. Ягодное Новомосковского района;
  • с. Хуторское Днепровского района;
  • с. Новопавловка Синельниковского района;
  • с. Маломыколаевка Синельниковского района

Мелкого рогатого скота:

  • с. Мала Петриковка Днепровского района.

Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота

  • ФХ «ЛИОН» Каменского района

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