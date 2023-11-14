В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно

В Госпотребслужбе назвали неблагополучные населенные пункты по состоянию на 1 ноября.

Управление Госпотребслужбы, которое отвечает за безопасность пищевых продуктов и контролирует сферу животноводства, опубликовали список неблагополучных пунктов на начало ноября. Это те территории, где были обнаружены опасные заболевания у животных. Некоторые из них представляют угрозу и для человека.

В частности на ж/м Игрень есть случай бешенства крупного рогатого скота.

Трихинеллез диких свиней

охотничьи угодья Синельниковского района.

Трихинеллез лис

охотничьи угодья Каменского района

Бешенство животных

собак:

с. Подгавриловка Синельниковского района

с. Андреевка Синельниковского района

кошек:

г. Новомосковск Новомосковского района;

с. Новожитомир Криворожского района;

с. Александровка Днепровского района;

с. Петриковка Днепровского района;

с. Добропасово Синельниковского района;

с. Дерезуватка Синельниковского района;

с. Ивановка Межевская с/с Синельниковского района;

с. Новохорошевское Синельниковского района

лисы:

г. Терновка Павлоградского района;

пгт Гвардейское Новомосковского района (очистные сооружения)

Крупного рогатого скота:

г. Днепр ж/м «Игрень»;

с. Ягодное Новомосковского района;

с. Хуторское Днепровского района;

с. Новопавловка Синельниковского района;

с. Маломыколаевка Синельниковского района

Мелкого рогатого скота:

с. Мала Петриковка Днепровского района.

Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота

ФХ «ЛИОН» Каменского района

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