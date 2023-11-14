В окрестностях Днепра зафиксировали бешенство крупного рогатого скота: что известно

Управление Госпотребслужбы, которое отвечает за безопасность пищевых продуктов и контролирует сферу животноводства, опубликовали список неблагополучных пунктов на начало ноября. Это те территории, где были обнаружены опасные заболевания у животных. Некоторые из них представляют угрозу и для человека.
В частности на ж/м Игрень есть случай бешенства крупного рогатого скота.
собак:
кошек:
лисы:
Крупного рогатого скота:
Мелкого рогатого скота:
Лейкоз и лептоспироз крупного рогатого скота
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